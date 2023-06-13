"Складне завдання": Столтенберг позитивно оцінив контрнаступ ЗСУ на сході й півдні

Генсек НАТО заявив, що українські військові мають мужність "відштовхнути росіян" і вже відвойовують ворожі позиції.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг оцінив успіхи наступальних дій Збройних сил України. Про це відомо з його коментаря USA Today, опублікованого 12 червня.

За словами генсека НАТО, контрнаступ ЗСУ на сході й півдні Україні показує перші ознаки успіху. Він підкреслив, що захисники "відвойовують позиції", звільнивши вже сім населених пунктів.

"Ми повинні бути готові, що цей наступ буде кривавим і важким. Росіяни встигли побудувати досить важкі лінії оборони, і прорвати їх — складне завдання", — попередив Столтенберг.

Представник НАТО підкреслив, що успішний контрнаступ України має вирішальне значення для союзників країни. Як він пояснив, від звільнення територій оборонцями залежить громадська підтримка за кордоном, важлива для того, щоб стабільно постачати ЗСУ військову допомогу.

"Те, що ми побачили, — це те, що українці мають мужність, рішучість звільнити землю… і відштовхнути росіян", — заявив Столтенберг.

Нагадаємо, у Міноборони України підтвердили звільнення семи населених пунктів. Загалом, за словами заступниці міністра Ганни Маляр, ЗСУ вдалося просунутися на 6,5 кілометра.

13 червня свою оцінку контрнаступу ЗСУ дав очільник ворожої ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. За його словами, Україна ще навіть не наблизилася до того, щоб вичерпати свої сили.