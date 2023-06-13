Великобританія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму майже $116 млн

Голова британського Міноборони Бен Воллес заявив, що країна прагне допомогти Україні в захисті від "невибіркових" атак ЗС РФ. Пресслужба уряду повідомила, що відповідні закупівлі відбудуться найближчими місяцями.

Британці оголосили про новий пакет військової допомоги для України. ЗСУ отримають обладнання на суму майже 116 млн доларів для потреб протиповітряної оборони. Про це йдеться у публікації від 13 червня на урядовому порталі Великої Британії.

"Пакет передбачає радари для захисту від невибіркових російських ударів, а також гармати та значну кількість боєприпасів", — написала пресслужба британського уряду.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес підкреслив, що країна внесла до спеціального фонду, створеного для підтримки України, ще 250 млн фунтів стерлінгів, тобто майже 315 млн доларів.

"Велика Британія внесла ще 250 мільйонів фунтів стерлінгів до Міжнародного фонду для України, і разом із союзниками та партнерами через фонд ми надаємо пакет протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свою критично важливу національну інфраструктуру та захиститися від невибіркових російських повітряних ударів", — заявив він.

У матеріалі зазначено, що закупівлі будуть здійснені впродовж найближчих місяців через згаданий Міжнародний фонд для України (IFU). Нині завдяки внескам Великобританії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Ісландії та Литви фонд зібрав вже понад 655 млн доларів. За даними британського уряду, на цей момент загальна сума, заявлена країнами, перевищила вже 970 млн доларів.

"Фінансування протиповітряної оборони є першим із п’яти очікуваних пакетів підтримки в рамках другого раунду закупівель IFU", — проінформувала пресслужба.

Нагадаємо, 13 червня США також оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Американці виділили 325 млн доларів на підтримку. На ці кошти, зокрема, захисникам будуть надані 15 БМП Bradley.

Також 13 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна надасть Україні понад 100 танків Leopard 1 до кінця 2023 року. За його словами, німці не можуть замінити кожен зламаний танк, однак продовжуватимуть постачати військову техніку.