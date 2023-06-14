"Активна психооперація": аналітики пояснили, навіщо РПЦ передала українських полонених Угорщині

У дослідному інституті IGTDS зазначають, що Будапешт зараз готує велику пресконференцію за участю військовополонених із Закарпаття, де обговорюватимуться питання мобілізації, служби в армії та полону.

Передача українських військовополонених Угорщини за посередництва є частиною психологічної операції Російської православної церкви (РПЦ) та розвідки Російської Федерації. Про це пише Інститут досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Ленсінга (IGTDS) 12 червня.

У публікації йдеться про те, що переговори про передачу полонених Будапешту, ймовірно, велися по лінії російської розвідки та РПЦ за обмеженої участі угорських урядовців.

За даними IGTDS, на передачу наполягала саме угорська сторона. Також повідомляється, що питання звільнення українців, які родом із Закарпатської області, обговорювалося під час візиту Папи Римського до Угорщини 28-30 квітня. З боку угорського уряду це питання координував віцепрем'єр-міністр у справах релігій Жолт Шем'єн.

"Процес передачі військовополонених в Україну носить усі ознаки активної психооперації, оскільки Будапешт зараз готує велику пресконференцію за їхньою участю, де обговорюватимуться питання мобілізації, служби в армії та полону", — вважають аналітики.

На думку авторів статті, мета полягає в тому, щоб скомпрометувати українське військове командування і політичних лідерів, а також критикувати поточний призов до армії. Крім того, аналітики вважають, що передача Угорщиною українських військовополонених може покращити імідж Будапешта, який значно постраждав через підтримку Віктором Орбаном РФ.

В IGTDS також вважають, що метою операції може бути підтримка територіальних претензій Угорщини на Закарпатську область. Як зазначають аналітики, ця версія побічно підтверджує припущення, що перед повномасштабною війною Будапешт міг отримати від Кремля гарантії передачі регіону Угорщині.

Нагадаємо, що 9 червня стало відомо про передачу Угорщини групи з 11 українських військовослужбовців із Закарпаття, які потрапили до російського полону за посередництва РПЦ. За словами віцепрем'єр-міністра Угорщини у церковних справах Жолта Шем'єна, це є жестом з боку Російської православної церкви щодо Угорщини.

Того ж дня у МЗС України викликали угорського повіреного через те, що Російська православна церква передала Угорщині групу українських військовополонених угорського походження із Закарпаття без погодження з українською стороною.