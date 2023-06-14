Авіація РФ активізувалася на півдні України через контрнаступ ЗСУ, – розвідка Британії

Використанням повітряно-космічних сил, як зазначають у відомстві, Росія намагається підтримати свої наземні війська для протидії наступу українських військ.

Росія частіше використовує свою військову авіацію протягом останнім двох тижнів, особливо на південному напрямку. Про це йдеться у звіті британської розвідки за 14 червня.

У відомстві стверджують, що це фактично можна назвати відповіддю окупаційних дій на інтенсивність атак Сил оборони України. Використанням повітряно-космічних сил, Росія намагається підтримати свої наземні війська. Постійними повітряними ударами загарбники прагнуть загальмувати просування українських військ.

Попри активізацію військової авіації, темпи її використання залишаються нижчими аніж протягом року. Очевидно, усі зусилля росіян будуть спрямовані на протидію українському наступу на південному напрямку.

Фахівці відомства зазначили, що Росія збільшила використання зброї класу "повітря-поверхня". Це стосується й планерних бомб, які дозволяють літальним апаратам залишатися далеко від цілей атаки.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові й надалі продовжують боротьбу з російськими окупантами та здобувають нові успіхи на різних напрямках. Загальна площа звільненої території на Бахмутському напрямку, як стверджують аналітики DeepState, становить 7,51 кв. кілометрів. Деякі підрозділи ЗСУ пройшли від 1 до 2,6 кілометра у районі сіл Кліщіївка та Андріївка.

Російські війська намагаються протидіяти українському наступу на південному напрямку, де є успіхи Збройних сил України. Загарбники, за інформацією проєкту "Схеми", перекинули до Бердянська близько 30 гелікоптерів. На фото Planet Labs росіяни розмістили гелікоптери Ка-52, Мі-8 та Ка-29. Більшість призначені для підтримки сухопутних військ під час захисту від контрнаступу ЗСУ. Загарбники можуть застосовувати їх для оперативного перекидання військових чи оснащення ближче до поля бою.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку російські війська втратили дрони. Позиції ворога виявили бійці аеророзвідки й відправили туди безпілотники Mavic, які легко впоралися з конкурентами.