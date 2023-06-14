"Немає непереборних червоних ліній": посол розповіла, чи отримає Україна ATACMS від США

За словами Оксани Маркарової, у Вашингтоні перед тим, як відправляти нове озброєння, враховують величезну кількість факторів. Тема постачання далекобійних ракет піднімалася до США неодноразово.

Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, за якого сценарію у Білому Домі дозволять передати Збройним силам України далекобійні ракети ATACMS. Про це вона розповіла в інтерв'ю газеті The Page 14 червня.

За її словами, з кінця травня у Вашингтоні налаштовані легше до передачі ракет Україні та "змінили тональність", коли про це йдеться. Це може свідчити про те, що питання обговорюються і незабаром відповідь зміниться на позитивну.

Більше того, Оксана Маркарова наголошує, що деякі переговори між США та Україною є непублічними.

"Але немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули "ні", а потім чули "так". Це не завжди тому, що була чітка позиція "ні" і вона змінилась на чітку позицію "так" – це тому, що для отримання кожної спроможності існує великий набір факторів. І політична готовність надавати допомогу – важливий, та далеко не єдиний чинник", – йдеться у повідомленні.

У Вашингтоні коли обговорюється питання передачі озброєнь, розглядається одразу низка факторів, серед яких: наявність, тренування, постачання та інтеграція із озброєнням, яке є в українських військових.

Також починається пошук такого ж озброєння за межами США у партнерів. Ключовим моментом може бути логістика.

Нагадаємо, 9 червня повідомлялося, що у США хочуть закликати Байдена передати Україні ATACMS. До Конгресу внесли спеціальну резолюцію. Автори ініціативи вважають, що не надання Києву необхідного озброєння, зокрема, далекобійних ракет ATACMS, затягує війну.