Лідер Білорусі розповідав журналістам, що його син Микола організував телефонну розмову з президентом України, де обговорювалися деталі мирних переговорів між Києвом і Москвою.

Росія та Україна хотіли домовитися про оренду Криму під час мирних переговорів, які пройшли у перші дні після повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Про це заявив лідер Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".

"Путін мені (передав, — ред.) документ, парафований делегаціями. Нормальний, навіть по Криму — оренда там якась тривала, по Донбасу, на сході. Нормальний договір", — сказав Лукашенко.

За словами політика, на той момент договір про оренду ще можна було втілити у реальність.

"Вже домовлялися, що МЗС парафують і надалі мають визначитися глави держав, підписують та інше", — уточнив Лукашенко.

Лідер Білорусі додав, що зараз повернутися до цього документа неможливо, оскільки Луганська та Донецька області, на його думку, вже "територія Росії за Конституцією".

Політик також розповів журналістам, що телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським допоміг організувати його син Микола. Після довготривалої розмови, за словами Лукашенка, президент України погодився на переговори з російською стороною на території Білорусі.

Нагадаємо, 28 травня у Зеленського назвали умови кінця війни з Росією. На думку радника голови ОП, є лише одна формула миру – українська. Інші пропозиції озвучуються на користь Росії та розмивають правильний шлях до кінця Великої війни.

А 18 травня білоруський політик Олександр Лукашенко розповідав про нібито готовність Москви укласти мир із Києвом на невигідних для неї умовах.