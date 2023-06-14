Знищили чотири роти росіян: генерал назвав успішний для ЗСУ напрямок

Українські війська завдали пошкоджень та влучили у 56 одиниць військової техніки російських військ.

Збройні сили України під час бойових дій знищили чотири роти росіян та вразили 56 одиниць техніки на Таврійському напрямку. Про це 14 червня повідомив у Telegram бригадний генерал Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Він зазначив, що українські війська й надалі успішно вибивають ворога з доволі захищених та укріплених позицій. Наступальні дії дають свої успішні результати.

"Знищено та пошкоджено 56 одиниць військової техніки противника", – йдеться у дописі.

Пошкоджено або знищено велику кількість бойових машин ворога. Зокрема, йдеться про 2 бронеавтомобілі "Тигр", 9 танків, 9 одиниць БМП, 2 МТЛБ, 2 гаубиці 2С19 "Мста-С", самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт", зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", 4 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", РСЗВ "Ураган", 3 комплекси установки радіоелектронних перешкод "Житель", РЕБ "Поле-2" та БпЛА "Шахед-136".

Також російські війська залишилися без значно кількості боєприпасів та снарядів. Було знищено 6 складів з боєприпасами ворога. Це дасть змогу знизити потенціал російських загарбників, адже саме російська артилерія найбільше дошкуляє під час наступу українських сил.

Нагадаємо, Ганна Маляр, заступниця Міністра оборони України, 14 червня розповіла, що Сили оборони України й надалі проводять наступальні операції та мають певні успіхи. В районі Бахмута є незначне просування. На різних ділянках пройшли вперед від 200-500 метрів. Вона наголосила, що тривають важкі. На певних ділянках війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, артилерійської та авіаційної переваги ворога.