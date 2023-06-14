"Мають частковий успіх": у Міноборони оцінили наступ ЗСУ на фронті

На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новопокровська та Новоданилівки.

Related video

Сили оборони України й надалі проводять наступальні операції та мають певні успіхи. Про це повідомила 14 червня у Telegram Ганна Маляр, заступниця Міністра оборони України.

В районі Бахмута є незначне просування. На різних ділянках пройшли вперед від 200-500 метрів.

Вона наголосила, що тривають важкі. На певних ділянках війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, артилерійської та авіаційної переваги ворога.

На Запорізькому напрямку пройшли вперед на відстань від 300 до 350 м. На Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка. На Маріупольському напрямку наразі бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Втрати ворога постійно зростають. За добу російські війська втратили артилерійську батарею самохідних гармат, два комплекси РЕБ, зосередження автомобільної техніки (до 10 одиниць), радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби та ЗРК.

Контрнаступ ЗСУ

Не в змозі оперативно реагувати на наступ українських військ Росія вирішила перекинути авіацію на південний напрямок. В окупований Бердянськ РФ перекинула 13 гелікоптерів Ка-29. Це модернізація радянського Ка-27, який отримав можливість нести озброєння та броньовану кабіну.

Також стало відомо, Пентагон не підтверджує знищення 16 одиниць іноземної техніки України. У США враховують усі аспекти при формуванні нових пакетів військової допомоги. У своїй заяві вона не відповіла, чи будуть поповнені втрати у бронетехніці в співвідношенні один до одного.

Нагадаємо, 14 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники вивозять награбоване на танках через Маріуполь. У самому місті та районі окупанти продовжили зворотний наступ у бік Новоазовська Донецької області. Зафіксовано досить численне переміщення БТР із живою силою та танків Т62 з пожитками, награбованими десь у Бердянському районі.