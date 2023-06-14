"Невід'ємна частина РФ": у Путіна спростували слова Лукашенка про "оренду" Криму

Спікер російського президента заперечує, що РФ будь-коли хотіла і намагалася врегулювати з Україною питання Криму.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що Київ та Москва домовлялися про оренду Кримського півострова на мирних переговорах. Про це речник Володимира Путіна заявив у середу, 14 червня.

"Крим — російський регіон і невіддільна частина Російської Федерації", — заявив Пєсков.

Таким чином він відреагував на заяву лідера Білорусі Олександра Лукашенка, який розповів журналістам подробиці мирних переговорів, які нібито відбулися між Росією та Україною.

Що говорив Олександр Лукашенко про переговори Києва та Москви

У середу, 14 червня, в ефір вийшло інтерв'ю лідера Білорусі, яке він дав російським журналістам.

За його словами, Росія та Україна хотіли домовитися про оренду Криму під час мирних переговорів, які пройшли у перші дні після повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Політик уточнив, що на той момент договір про оренду можна було ще втілити в реальність. Однак зараз повернутися до цього документа неможливо, оскільки Луганська та Донецька області, на його думку, вже "територія Росії за Конституцією".

Нагадаємо, 28 травня у Зеленського назвали умови кінця війни з Росією. На думку радника голови ОП, є лише одна формула миру – українська. Інші пропозиції озвучуються на користь Росії та розмивають правильний шлях до кінця Великої війни.

А 18 травня білоруський політик Олександр Лукашенко розповідав про нібито готовність Москви укласти мир із Києвом на невигідних для неї умовах.