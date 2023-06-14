Залишати після себе тотальну руїну: ЗС РФ отримали новий наказ від командування, — експерт

Першими такий припис, стверджує військовий аналітик Олександр Коваленко, стали отримувати командири підрозділів, розміщених у тимчасово окупованій Луганській області в районі Сватового, Кремінної, Щастя та Рубіжного.

Військове командування РФ не має особливого оптимізму щодо того, як стримати контрнаступ Сил оборони України, тож наказало своїм військам залишати після себе суцільну руїну. Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, не виключено, що незабаром буде черговий жест "доброї волі", але крім нього РФ готується залишити після себе суцільну випалену землю.

"За наявною інформацією, російське командування видало особливі вказівки після відходу з тих чи інших територій залишати по собі випалену землю. Йдеться про знищення практично всіх типів інфраструктурних об'єктів, від очисних споруд до електропідстанцій", — написав Коваленко.

За його словами, першими такий наказ отримали підрозділи РФ, які перебувають на Луганщині в районі Сватового, Кремінної, Щастя та Рубіжного .

"У будь-якому випадку, ми бачимо черговий доказ того, що підрив Каховської ГЕС це був цілеспрямований терористичний акт, який не тільки покликаний запобігти форсуванню Дніпра Силами оборони України, але й таким, що вписується в концепцію окупантів "випаленої землі", — резюмував експерт.

Нагадаємо, що 6 червня вночі російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Вода затопила понад 83 населені пункти, зокрема, місто Херсон.

11 червня російські окупанти, відступаючи, підірвали дамбу на річці Мокрі Яли біля села Новодарівка Пологівського району Запорізької області.