Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, яких фахівців шукають у ЗСУ

Як розповіли у Харківському ТЦК, у ЗСУ зараз потрібні люди, які володіють англійською, німецькою та французькою мовами.

Мобілізація в Україні продовжується. Так, у ЗСУ не вистачає фахівців, які володіють іноземними мовами. Про це заявив начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Арап, пише "Арміяінформ".

Арап заявив, що у ЗСУ зараз потрібні люди, які володіють англійською, німецькою та французькою мовами. Так, потрібні фахівці, щоби співпрацювати з іноземними інструкторами, які допомагають освоювати західну військову техніку.

За словами Арапа, всі мобілізаційні заходи відбуваються відповідно до закону "Про загальну мобілізацію".

"Як і раніше мобілізації підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочку", — сказав Арап.

За його словами, ніхто не може бути відправлений до військової частини, яка бере участь у бойових діях, без відповідної підготовки. Генштаб ЗСУ категорично заборонив це робити. Це стосується також тих людей, які проходили військову службу раніше.

"Розподіл по військових частинах та установах відбувається після місячної чи півторамісячної підготовки", — сказав він.

Крім того, Володимир Арап заявив, що за весь час мобілізації жодна жінка не була покликана без власного бажання.

Нагадаємо, що граничний вік призову на строкову службу в Україні знизився з 27 до 25 років. Завдяки цьому було розширено категорію громадян, які підлягають мобілізації. Журналісти розповіли, кому можуть вручити повістку у червні за новим законом

Також стало відомо, що буде за неявку до ТЦК на порядку денному. Якщо військовозобов'язаний проігнорував повістку, пройшовши медкомісію або отримавши мобілізаційне розпорядження (явка з речами), може бути й кримінальне покарання — 3-5 років.