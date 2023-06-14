У "Шторму Z" зі штурмом не склалося: ЗСУ знищили "ініціативну групу" чергової ПВК
ЗСУ атакували позиції російського підрозділу "Шторм" на одному з напрямків. В результаті атаки загинув командир взводу "Шторм" з позивним "Урал", його заступник — командир 1-го відділення, командир 3-го відділення, командир роти.
Бійцям російського підрозділу ПВК "Шторм-Z" дісталося від ЗСУ на одному з напрямків. Вони ліквідували командира взводу та його заступника. Про це стало відомо завдяки публікації родичів окупантів в мережі.
За їхніми словами, ЗСУ атакували позиції росіян. В результаті атаки загинув командир взводу "Шторм" з позивним "Урал", його заступник — командир 1-го відділення, командир 3-го відділення, командир роти.
"Взвод "Шторм" — це ініціативна група бійців, які самі відгукнулися штурмувати позиції ворога", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бійців було 21.
Нагадаємо, що ЗСУ вдалося ліквідувати командира підрозділу "Шторм" 110-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади так званої "ДНР" Сергія Аргунова. Про це 12 червня повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.
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