У "Шторму Z" зі штурмом не склалося: ЗСУ знищили "ініціативну групу" чергової ПВК

ЗСУ атакували позиції російського підрозділу "Шторм" на одному з напрямків. В результаті атаки загинув командир взводу "Шторм" з позивним "Урал", його заступник — командир 1-го відділення, командир 3-го відділення, командир роти.

Бійцям російського підрозділу ПВК "Шторм-Z" дісталося від ЗСУ на одному з напрямків. Вони ліквідували командира взводу та його заступника. Про це стало відомо завдяки публікації родичів окупантів в мережі.

За їхніми словами, ЗСУ атакували позиції росіян. В результаті атаки загинув командир взводу "Шторм" з позивним "Урал", його заступник — командир 1-го відділення, командир 3-го відділення, командир роти.

"Взвод "Шторм" — це ініціативна група бійців, які самі відгукнулися штурмувати позиції ворога", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бійців було 21.

Нагадаємо, що ЗСУ вдалося ліквідувати командира підрозділу "Шторм" 110-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади так званої "ДНР" Сергія Аргунова. Про це 12 червня повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

Чеченські сили замінили бійців "Шторму Z" у районі Мар’їнки."Кадирівці" втратили початковий ентузіазм щодо наступальних дій після того, як зіткнулися з сильним українським опором у цьому районі.