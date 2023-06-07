"Кадирівці" замінили "Шторм Z": аналітики оцінили ситуацію на лінії фронту на Донеччині (карта)

Сили оборони України могли просунутися в районі Невельського, а поблизу Мар’їнки чеченські підрозділи намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ.

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На ділянці фронту Донецьк-Авдіївка війська Росії вирішили реалізувати наступальні дії обмеженого характеру, а чеченські сили замінили бійців "Шторму Z" у районі Мар’їнки. Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

У цій зоні бойових дій росіяни завдали авіаракетного удару. Спроба прориву, яка відбулася 6 червня, не дала ніяких результатів.

Валерій Шершень, речник Таврійського війська оборони України, розповів, що чеченські підрозділи сили замінили штурмові елементи "Шторму Z". Відповідна передислокація зафіксована у районі Мар’їнки. Це відбулося приблизно тиждень тому. З того часу "кадирівці" втратили початковий ентузіазм щодо наступальних дій після того, як зіткнулися з сильним українським опором у цьому районі.

Представник українського війська зазначив, що представники чеченських угруповань зі структури Російської національної гвардії (Росгвардії) атакують фланг в районі Мар'їнки. Регулярні підрозділи атакують інший фланг. Українські сили, як стверджували російські військові оглядачі, намагалися оцінити ситуацію щодо розташування російських позицій біля Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки) і просунулися в районі Невельського.

Фото: ISW

Ситуація на лінії фронту в районі Бахмута

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські війська витіснили російські війська з деяких позицій поблизу Бахмута. На південно-західній околиці міста у Донецькій області йдуть запеклі бої.

За інформацією російської сторони, українські війська атакували в районі населених пунктів Берхівка та Кліщіївка. У Міноборони РФ заявили, що ці атаки були відбиті, але військкори РФ повідомили, що на території Берхівки точилися бої.

Американські аналітики також вказали на те, що російські джерела заявили про просування українських сил з Оріхово-Василівки, що за 11 кілометрів на північний захід від Бахмута. Також йшлося про витіснення військ РФ під Кліщіївкою.

Нагадаємо, 6 червня президент України Володимир Зеленський назвав кількість "вагнерівців", яких ліквідували у Бахмуті. Українським військам вдалося знищити 21 тисячу російських найманців.