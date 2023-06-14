Підрив Каховської ГЕС: ударний дрон ЗСУ доставив гуманітарку українцям в окупації (відео)
Як заявив міністр Михайло Федоров, росіяни не евакуюють місцевих із затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС районів, а також не дають зробити це Україні.
Український ударний дрон Vampire доставив гуманітарний вантаж українцям, які перебувають на окупованих територіях Херсонської області. Про це заявив міністра цифрової трансформації Михайло Федоров у себе в Telegram.
Він зазначив, що росіяни не евакуювали місцевих із затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС районів, а також не дають зробити це Україні.
"Але на допомогу приходять технології. Український ударний дрон Vampire, який раніше знищував ворога, завдає гуманітарної допомоги українцям в окупації", — написав Федоров.
Міністр заявив, що Україна щодня бореться за життя людей, які опинилися у пастці.
Ознайомитись з відео можна нижче:
Що таке БПЛА Vampire
Нагадаємо, що українська компанія SkyFall розробила та випускає вітчизняні ударні безпілотники під назвою Vampire. БПЛА є досить великим гексакоптером, що піднімає корисне навантаження вагою до 15 кг на висоту до 400 км. Завдяки цьому він може скидати на противника різні типи боєприпасів: термобаричні, кумулятивні та уламково-фугасні, щоб ефективно вражати різні типи цілей, у тому числі танки та іншу бронетехніку ЗС РФ.
Також повідомлялося, що в "Укргідроенерго" пояснили, що робити з підірваною росіянами Каховською ГЕС. Фахівці "Укргідроенерго" вже працюють над зупинкою спрацьовування води з Каховського водосховища через греблю ГЕС. Це необхідно для зменшення екологічних збитків та якнайшвидшого відновлення пошкодженої споруди.