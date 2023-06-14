"Йде важлива фаза": у ГУР закликали мешканців Криму уникати військових об'єктів (відео)

За словами представника ГУР Андрія Юсова, українська розвідка знає про ворога на окупованих територіях практично все. Важливим джерелом даних є місцеві жителі.

Жителям тимчасово окупованого Кримського півострова варто триматися якомога далі від військових об'єктів та окупаційних адміністрацій. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДОМ 14 червня.

Юсов заявив, що Київ та українська розвідка знають про росіян на окупованих територіях практично все. Одним із важливих джерел цих даних є місцеві жителі.

За словами представника ГУР, Україна отримує інформацію, зокрема від етнічних росіян, які не підтримують нинішню владу РФ та виступають за деокупацію Кримського півострова.

"Наразі йде важлива фаза збору інформації. Кожен кримчанин може передати цю інформацію, яка наближає нашу перемогу", — зазначив Андрій Юсов.

Як зазначає речник, поки Крим перебуває під контролем росіян, місцевим жителям краще уникати знаходження у безпосередній близькості від військових об'єктів, техніки, а також російських окупаційних адміністрацій.

Нагадаємо, що 13 червня Андрій Юсов заявив, що замінований хімзавод "Кримський титан", який знаходиться поряд із тимчасово окупованим Вірменськом, — черговий елемент шантажу з боку окупантів.

Раніше, 8 червня, Андрій Юсов також сказав, що ЗСУ увійдуть до Криму ще до настання холодів. За його словами, попередні прогнози про захід українських військових до Криму від голови ГУР Кирила Буданова були лише одним із варіантів.

Говорячи про прогноз керівника ГУР МО Кирила Буданова про повернення Україною Криму до кінця весни 2023 року, Юсов зазначив, що не потрібно приймати прогнози за передбачення. На запитання журналіста про можливу скориговану дату повернення Криму Юсов зазначив, що на цей час неправильно обговорювати конкретні терміни.