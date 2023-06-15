Мобілізація в Україні: чи можна чоловікам вступати до вузів

За словами адвоката Владислава Юрчака, деякі чоловіки користуються моментом та у спробах уникнути вручення повістки подають документи до університету. Найчастіше це громадяни віком від 30 до 50 років.

В Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала Російська Федерація. Це означає, що з нею діє воєнний стан і загальна мобілізація. Юрист спробував розібратися, чи забороняють потенційним призовникам вступати до навчальних закладів.

Настав час, коли призвати в армію можуть навіть тих, хто навчається в університеті, проте відбувається це далеко не з кожним і лише у визначений законом період. Про це у коментарі "24 каналу" розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

В Україні є Конституція, яка має гарантувати право на освіту, проте під час воєнного стану цей закон може обмежувати деякі ваші кроки. Хоча це дуже складний та не зовсім популярний процес.

У мережі почали поширювати інформацію про те, що низка українців буде позбавлена свого права на освіту. Юрист Владислав Юрчак закликав громадян не довіряти, оскільки право на освіту ніхто не забиратиме у чоловіків.

Хоча він визнає, що часом деякі категорії чоловіків зловживають цим правом і в таких випадках держава може втрутитися.

Йдеться про значне збільшення кількості студентів-контрактників в українських закладах освіти серед чоловіків віком від 30 до 50 років. Таким чином громадяни хочуть отримати відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що у ТЦК розповіли, яких фахівців шукають у ЗСУ. Як розповіли у Харківському ТЦК, у ЗСУ зараз потрібні люди, які володіють англійською, німецькою та французькою мовами.