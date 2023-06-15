Льотчики РФ у небі над Сирією провокують американців на "собачі бійки", — генерал

Командувач ВПС США Алексус Грінкевич заявив, що Росія продовжує "тиснути" на американську присутність у Сирії. У відповідь американські ВПС додатково направили до регіону літаки F-22 Raptor.

Росія спільно з Іраном продовжують провокувати американські винищувачі у зоні напруженості у Сирії, незважаючи на те, що США займають позицію деескалації. У відповідь американські ВПС направляють F-22 Raptor для відповіді на агресію у регіоні, повідомив 14 червня представник Пентагону генерал-лейтенант Алексус Грінкевич в інтерв'ю Defense One.

Грінкевич уточнив, що Росія продовжує "тиснути" на американську присутність, намагаючись спровокувати в небі над Сирією так звані "собачі бійки" (dogfighting) — повітряні бої винищувачів на ближніх дистанціях. Так минулого тижня знову були такі спроби, зазначив генерал.

На його думку, Москва і Тегеран змовилися із сирійським режимом і намагаються витіснити американців із Сирії якнайшвидше.

"Але Росія не може витіснити США з повітряного простору на Близькому Сході. Іноді це дуже засмучує і дратує, але зрештою це не має жодного значення", — сказав генерал, порівнявши таку поведінку РФ з мошкою, яка крутиться над головою.

Внаслідок цих обставин ВПС оголосили про те, що вони направляють F-22 на Близький Схід для відстеження російської агресії та підвищення безпеки та стабільності" в регіоні. "Раптори" були направлені з 94-ї ескадрильї винищувачів авіабази Ленглі, штат Вірджинія.

Раніше повідомлялося, що російські війська зазнали першої серйозної атаки на свій конвой у 2023 році. Як повідомив військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, подія сталася на території провінції Алеппо, де росіяни зазнали втрат пораненими.