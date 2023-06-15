"Мінімум три-чотири місяці": головного удару в контрнаступі ЗСУ ще не завдано, — Павел

За словами президента Чехії, жодна армія НАТО не має такого досвіду як українська. Наступальні дії, які вже побачив світ, він назвав формуючими операціями.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що світ ще не побачив справжнього контрнаступу Збройних сил України і головний удар буде попереду. Про це він розповів у новому інтерв'ю для видання "Радіо Свобода" 15 червня.

За його словами, українська армія має більше досвіду, ніж будь-яка інша армія НАТО, адже збройні сили Альянсу не проводили таких інтенсивних операцій. Зовсім скоро ЗСУ, зазначає чеський президент, відповідатимуть усім стандартам Альянсу.

"Ну, ми побачили початок, який, скажімо так, помірний. Я вважаю, що справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Все — ще попереду. Я б назвав це виходячи зі свого військового досвіду формуючими операціями", — йдеться у повідомленні.

Петр Павел також зазначає, що підготовка до цієї події тривала кілька місяців, і це цілком прийнятно, оскільки потрібно опрацювати величезну кількість питань, щоб бути готовими до будь-якого повороту подій. Також потрібно багато зусиль від людей, залучених до підготовки.

"Якщо ми також врахуємо погодні умови, які дуже несприятливі протягом зими, то ми дійдемо висновку, що все, чого не вдасться досягти цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного року з усіма труднощами. Коли я говорю, що ми бачимо вікно можливостей цього року, то це означає, що потрібно мінімум три-чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність. Я думаю це реалістична картина", — підсумував президент Чехії.

Нагадаємо, 15 червня повідомлялося, що навколо Бахмута деякі українські підрозділи пішли у контрнаступ. За словами Ярослава Лисенка з батальйону "Свобода", підрозділи ЗСУ навколо Бахмута просунулися на кілька кілометрів. Українські захисники завдають ворогові втрат як у живій силі, так і в техніці.