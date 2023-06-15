Почалася 13-та зустріч у форматі "Рамштайн": чого очікувати Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував основні теми — посилення ППО, навчання льотчиків на західних літаках, включно з F-16, та логістика.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про початок чергового засідання контактної групи у форматі "Рамштайн-13". Про це він написав на своїй сторінці у твіттері.

Перед початком зустрічі Резніков зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Український міністр подякував голові Пентагону за лідерство, партнерство та підтримку України.

"Сьогодні понад 50 країн стоять пліч-о-пліч з Україною в цій неспровокованій війні, яку почала Росія", — написав Резніков.

Ллойд Остін у Твіттері написав, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Завжди приємно зустрічатися з моїм другом і колегою Олексієм Резніковим", — додав американський міністр.

Чого очікувати Україні від "Рамштайну-13"?

Українська армія потребує постачання зброї. США раніше вже анонсували постачання Україні боєприпасів та ракет для ЗСУ загальною вартістю понад 2 млрд доларів.

Нідерланди і Данія погодились навчати українських льотчиків на літаках 4 покоління, включно з F-16. Німеччина та Польща працюють над створенням центру обслуговування танків Leopard 2. Також "коаліція Patriot" працює над постачанням для української ППО комплексів ЗРК та боєприпасів до них.

Окрім цього сторони обговорять план розвитку української армії в майбутньому.

Нагадаємо, 12 червня Олексій Резніков заявив, що Україна очікує вирішити логістичні питання на новому "Рамштайні", бо війна є конфліктом ресурсів.

9 червня Ллойд Остін анонсував дату проведення нового "Рамштайну", який проходить сьогодні, 15 червня.