Наводив С-300 на позиції ЗСУ під Бахмутом: на Донеччині затримали агента ФСБ (фото)

За даними слідства, російські спецслужби найбільше цікавилися пересуванням іноземної військової техніки, задіяної у контрнаступі України.

На Донеччині взяли на місці злочину місцевого жителя, який передавав ФСБ відомості про позиції та пересування ЗСУ в районі Бахмута. Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Зловмисник передавав у ФСБ локацію бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів Сил оборони в районі Бахмута", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі розповіли, що особлива увага приділялася напрямкам руху іноземної військової техніки ЗСУ, задіяної у контрнаступі.

"Розвідінформація знадобилася загарбникам для здійснення масованих ударів російськими зенітно-ракетними комплексами С-300 по районах зосередження підрозділів Збройних сил України", – зазначають у СБУ.

Фігуранта затримали під час виконання завдання. У нього вилучили мобільний телефон із підготовленими до відправки файлами електронних карт із позначенням координат дислокації українських військових.

За даними слідства, мешканця Костянтинівки Донецької області наприкінці травня 2022 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ у забороненій соцмережі "Однокласники".

"За вказівкою російської спецслужби їх агент особисто обходив місцевість та фіксував місця базування чи руху Сил оборони поблизу лінії зіткнення", – йдеться у публікації.

Встановлено, що чоловік зв'язувався із ФСБ за допомогою Telegram, використовуючи вигадане ім'я.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 13 червня у Дніпропетровській області СБУ повідомила про затримання агента ФСБ, який шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу. За допомогою Telegram він повідомляв "куратору" про кількість особового складу та військової техніки, яку готують до перекидання на фронт.

23 травня в СБУ розказали, що в Черкасах взяли на місці злочину агента російської розвідки прямо під час відеозйомки. Зловмисник збирав дані про місця базування та переміщення українських військових та систем ППО.