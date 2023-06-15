"Продовжуємо рух": на Таврійському напрямку ліквідували 4 роти РФ і під 60 одиниць техніки

У росіян поменшало на 1 вертоліт, 14 танків, 10 БМП, кілька САУ й іншої техніки, розповів командувач Олександр Тарнавський.

На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рух уперед і безжально нищать як ворожу техніку, так і живу силу. За минулу добу військо окупантів скоротилося на понад 4 роти, а військової техніки зменшилося на 59 одиниць. Про це повідомив бригадний генерал і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад 4 роти. Знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника", — проінформував генерал.

За його інформацією, Сили оборони знищили:

вертоліт Ка-52;

14 танків;

10 одиниць БМП;

6 ББМ, МТЛБ;

1 гаубицю 2С19 "Мста-С";

1 гаубицю 2А65 "Мста-Б";

1 протитанковий ракетний комплекс "Корнет";

САУ 2С1"Гвоздика";

1 комплекс РЕБ;

3 БпЛА "Zala";

1 БпЛА "Орлан-10";

1 БпЛА "Орлан-30".

До всієї цієї техніки додався ще мінус один склад БК.

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку ворог щодня втрачає по кілька рот солдатів. 14 червня на Таврійському напрямку втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 4 роти. Знищено та пошкоджено 33 одиниці військової техніки противника.

10 червня Сили оборони на цій ділянці фронту "відмінусували" майже 7 рот окупантів.