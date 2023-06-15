Загидили туалети та будинки і все виносять: жителі Бєлгородщини скаржаться на солдат ЗС РФ

Жителі Нової Таволжанки Бєлгородської області на власному досвіді переконалися, що таке солдати ЗС РФ. Російські вояки грабують не лише будинки українців в окупованих населених пунктах, а й обкрадають і влаштовують свинарники у будинках самих росіян.

У Бєлгородській області жителі евакуйованого села Нова Таволжанка неподалік кордону з Україною відчули всі "принади" перебування в їхньому населеному пункті солдатів ЗС РФ, яких прислали сюди для захисту. Вони заходилися грабувати оселі селян та влаштували справжні свинарники в їхніх будинках. Про це пише телеграм-канал "Говорит НеМосква" з посиланням на розповіді жителів Нової Таволжанки.

Так, жителі евакуйованого села поскаржилися губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову на свинську поведінку російських військових.

"Вони живуть у наших будинках, ведуть потворний спосіб життя, алкоголь та інше залишається у вигляді сміття та бруду, загиджені туалети та будинки, крадуться особисті речі та майно", — розповіла мешканка Нової Таволжанки Шебекинського губернатору.

За словами жінки, солдати ЗС РФ проникають у багато будинків і цуплять звідти все, що можна поцупити.

"З нашого гаража було вкрадено квадроцикл, який тепер часто бачать в округах Нової Таволжанки. Крім цього, люди скаржилися на вкрадений причіп. Ми не хочемо, щоб наші будинки були притулком для неподобств наших захисників", — повідомила одна із місцевих жительок.

"Багато людей не їдуть зі своїх будинків хоча б тому, що є такі тварюки, які виносять усе, аж до утюжка для волосся", — розповіла одна із мешканок.

Телеграм-канал зауважив, що раніше про аналогічну поведінку військовослужбовців ЗС РФ масово розповідали мешканці українських населених пунктів, захоплених армією РФ.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 13 червня, під час зустрічі з російськими військкорами прокоментував події у прикордонних регіонах Росії. Він визнав, що Москва не була готова належним чином реагувати на події у Бєлгородській області.

У легіоні "Свобода Росії" 9 червня заявили, що після Бєлгорода звільнятимуть Крим. Командир ЛСР "Цезар" заявив, що визволення Криму — справа честі, оскільки окупація України розпочалася саме з півострова.