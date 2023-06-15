Окупанти призначили дату проведення "виборів" на захоплених територіях України

Депутатів збираються обирати у "єдиний день" голосування. У російській ЦВК заявили, що планують проведення приблизно 80 виборчих кампаній.

Російські окупанти проведуть "вибори депутатів" у кількох областях України. Про це 15 червня повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії (ЦВК) РФ у соцмережах.

"Вибори у нових суб'єктах РФ відбудуться у єдиний день голосування 10 вересня 2023 року. Таке рішення сьогодні ухвалено ЦВК Росії", — йдеться у публікації російської комісії.

У пості зазначено, що вибори планують провести у тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У ЦВК підкреслили, що загалом планують проведення приблизно 80 виборчих кампаній.

Нагадаємо, 14 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко проінформував, що російські загарбники перебувають у "передпанічному стані" та перевозять боєприпаси у "швидких".

Раніше, 13 червня, у Генштабі ЗСУ розповіли, що окупанти почали вивозити вантажівками награбоване майно. Військові передали, що ворожі армійці завантажують побутовою технікою та меблями машини, які приїжджають під виглядом "гуманітарної допомоги для населення". Куди далі прямує вантаж — невідомо.

14 червня голова Донецької ОВА Павло Кириленко підтвердив просування ЗСУ у Волноваському районі. За його словами, "тенденція наступу хороша". Також Кириленко передав, що у чотирьох звільнених населених пунктах триває зачистка територій.