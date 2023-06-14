"Йде зачистка": у Донецькій ОВА розповіли про просування ЗСУ (відео)

Як розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, у звільнених Благодатному, Сторожовому, Нескучному та Макарівці йдуть стабілізаційні заходи. Активні бої продовжуються.

Related video

ЗСУ просуваються у Волноваському районі Донецької області, проте запеклі бої ще продовжуються. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко під час брифінгу 14 червня.

За його словами, українські сили просуваються, проте подробиць поки що повідомляти не можна. Про конкретні успіхи повідомить військово-політичне керівництво України. Щоправда, зазначив, що ситуація наразі стабільна.

"Тенденція наступу хороша", — зазначив Кириленко.

Він також заявив, що у звільнених Благодатному, Сторожовому, Нескучному та Макарівці йдуть стабілізаційні заходи та зачистка територій від російських загарбників. Кириленко сказав, що ворог проводить постійні обстріли, оскільки росіяни дуже злі через те, що їм довелося залишити позиції, які раніше утримувалися.

Кириленко також зазначив, що на території звільнених населених пунктів ще до повномасштабного вторгнення проживало не більше 700 осіб. Евакуацію з Волноваського району було розпочато ще 25-26 лютого 2022 року.

"Якщо брати Благодатне, то з усіх 370 будинків це приватний житловий сектор, що вціліли не більше 20%", — зазначив Кириленко.

За його словами, зі звільнених сіл було евакуйовано 29 осіб. Наразі там тривають активні бойові дії.

Павло Кириленко про ситуацію на Донеччині

Нагадаємо, що майор ЗСУ оцінив наслідки запеклих боїв у районі Бахмута. Українські війська просуваються на Бахмутському напрямку під сильним вогнем ворожої артилерії та ударами авіації.

Крім того, генерал назвав успішний для ЗСУ напрям. Українські війська завдали пошкоджень та потрапили до 56 одиниць військової техніки російських військ на Таврійському напрямку. ЗСУ далі успішно вибивають ворога з досить захищених та укріплених позицій. Наступальні дії дають успішні результати.