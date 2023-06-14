"Все завдяки мужності наших бійців": майор ЗСУ оцінив наслідки запеклих боїв в районі Бахмута

Українські війська просуваються на Бахмутському напрямку під сильним вогнем ворожої артилерії та ударами авіації.

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Бійці 3-ої окремої штурмової бригади успішно виконують бойові завдання та завдяки особистій мужності та підготовці зуміли продемонструвати успішні результати на полі бою. Про це у Telegram 14 червня повідомив майор Максим Жорін.

З його слів, підрозділ виконує поставлені задачі, коли у ворога набагато більше сил та засобів. Навіть в таких умовах все одно українські захисники знаходять способи рухатися вперед.

"Дуже активно працює авіація", – пояснив він.

Жорін зазначив, що бійці змогли кардинально змінити ситуацію на Бахмутському напрямку. Наразі триває рух вперед завдяки підготовці, плануванню.

"Завдяки особистій мужності наших бійців", – наголосив він.

Військовий натякнув, що сучасної іноземної зброї не вистачає. Достатня її кількість допомогла б українським військовим у звільненні захоплених територій.

"А із західною зброєю все це було б трохи швидше і легше", – додав Жорін.

Фото: Telegram Жорін з Азову

Нагадаємо, 14 червня у Міноборони оцінили наступ ЗСУ на фронті. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новопокровська та Новоданилівки. В районі Бахмута є незначне просування. На різних ділянках пройшли вперед від 200-500 метрів. З її слів, тривають запеклі бої На Запорізькому напрямку пройшли вперед на відстань близько від 300 до 350 м. На Бердянському напрямку запеклі бої тривають поблизу села Макарівка. На Маріупольському напрямку наразі зіткнення зафіксовані в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Також 14 червня бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України під час бойових дій знищили чотири роти росіян та вразили 56 одиниць техніки на Таврійському напрямку. Загалом він назвав дії українських військ успішними та організованими, які дають позитивний ефект.