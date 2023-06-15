Більше "Леопардів", ракети для ППО та "пташина коаліція": головні підсумки "Рамштайну-13"

За словами голови Міноборони України Олексія Резнікова, на пілотів ЗСУ чекають навчання на винищувачах F-16 з фахівцями із Нідерландів та Данії. Захід надішле сотні ракет для систем ППО. Частина країн уже створила пакети військової допомоги Києву на кілька років уперед.

Міністри оборони країн НАТО проводять 15 та 16 червня зустрічі у Брюсселі для з'ясування невідкладних та довгострокових військових потреб України. Про це повідомила радіостанція "Голос Америки".

Міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні Контактної групи по Україні у форматі "Рамштайн" зазначив, що його країна разом із 50 іншими державами надають ЗСУ спорядження та бойову підготовку.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила журналістам, що Київ найбільше потребує боєприпасів для захисту неба та деокупації територій.

"Противник має перевагу в озброєнні. Росія готувалася до цього 30 років. Ми виконували міжнародні зобов'язання і роззброювалися. Нам потрібні снаряди", — пояснила вона.

Хороші новини про "пташину коаліцію"

Міністр оборони України Олексій Резніков після "Рамштайну" розповів про зобов'язання партнерів щодо початку навчання пілотів ЗСУ на західних винищувачах.

Резніков сказав, що чув важливі новини про "пташину коаліцію" (коаліцію винищувачів). Спершу будуть навчання на винищувачах F-16 під керівництвом фахівців з Нідерландів та Данії. Далі долучаться й інші країни.

Спершу пілоти ЗСУ пройдуть навчання на винищувачах F-16 Фото: Flickr

"У нас є танкова, протиповітряна коаліції, артилерійська сім'я, родина РСЗВ. Я переконаний, що буде "пташина коаліція". Це означає, що майбутні сили України залишатимуться східним щитом Європи та НАТО", — наголосив Резніков.

Сотні ракет для ППО від чотирьох країн

Глави оборонних міністерств Великобританії, Данії, Нідерландів та США 15 червня підтвердили термінове відправлення Україні сотні зенітних ракет малої та середньої дальності для систем ППО.

"В рамках ініціативи будуть доставлені пов'язані системи для захисту критичної національної інфраструктури України та подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці. Постачання обладнання вже почалося і має завершитися протягом кількох тижнів", — сказано у заяві чотирьох міністрів.

Більше "Леопардів" для ЗСУ

Німецька газета Handelsblatt із посиланням на джерела в колах НАТО пише про передачу ЗСУ додаткової партії бойових танків Leopard 2.

"Данія та Нідерланди профінансували покупку 14 танків, які поставить компанія Rheinmetall. Ця підтримка, ймовірно, стане важливим знаком для України, оскільки перші танки німецького виробництва були пошкоджені під час наступу", — зазначило видання.

Контракти щодо додаткових Leopard 2 з концерном Rheinmetall вже підписали. Данія та Нідерланди, за даними джерел, віддали за них "тризначну мільйонну суму". Приєднався до процесу уряд Німеччини. Чиновники мають схвалити експорт танків.

Перші бойові танки Leopard 2 мають надійти до Збройних Сил України у січні 2024 року, а загалом контракт має бути виконаний до кінця 2024 року.

Нові пакети військової допомоги від Канади та Італії

Під час "Рамштайну-13" представники Канади та Італії оголосили про нові пакети військової допомоги для ЗСУ. Канада перерахує 500 мільйонів доларів на підтримку України.

За словами глави Пентагону, у суму включать відправку 200 критично важливих ракет для систем ППО. В уряді Канади уточнили, що зі складів збройних сил Київ отримає таке озброєння:

288 ракет AIM-7 для захисту неба.

10 тисяч артилерійських снарядів калібру 105 мм;

6750 автоматів;

1,1 мільйон патронів калібру 7,62 мм;

250 тисяч патронів калібру 5,56 мм;

70 тисяч снайперських патронів.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд додала, що в Україну доставили 116 із 200 бронемашин Senator. Ще 18 мають приїхати наступного тижня.

Ллойд Остін на брифінгу сказав, що Норвегія та Німеччина створили пакети допомоги на кілька років. А Данія оголосила про пакет допомоги на 2024 рік, який оцінила у 2,6 млрд доларів.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 15 червня сказав, що українські пілоти вже розпочали навчання на винищувачах F-16.

Україні 14 червня пообіцяли чіткий сигнал щодо готовності прийняти її до НАТО під час липневого саміту Альянсу у Вільнюсі.