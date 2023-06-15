Делегація лідерів Африки підготувала мирні пропозиції для Путіна та Зеленського, — ЗМІ

У руки медійників потрапив документ з рекомендаціями щодо "зміцнення довіри" та перших кроків у напрямку припинення вогню в Україні. За інформацією медіа, представники країн Африки прагнуть зустрітися з президентами обох держав-сторін конфлікту.

Африканські лідери планують запропонувати "заходи зміцнення довіри" між Росією та Україною. Доступ до відповідного документу отримали журналісти Reuters, про що йдеться в матеріалі від 15 червня.

Пропозиції щодо "зміцнення довіри" між сторонами конфлікту, як йдеться в публікації, стануть початком посередницьких зусиль лідерів Африки. Йдеться про делегацію, яку очолюють президент Сенегалу Макі Салл і президент Південно-Африканської Республіки Матамела Сиріл Рамафоса. Окрім них, за даними ЗМІ, туди входять лідери Замбії та Коморських островів, а також прем'єр-міністр Єгипту.

"Очікується, що вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним", — зазначили у медіа.

Журналісти передали зміст документа, підготовленого лідерами Африки. За їхньою інформацією, там наданий перелік рекомендованих заходів для першого етапу взаємодії між країнами — відведення російських військ, вивезення ядерної зброї з Білорусі, призупинення ордера МКС на арешт Путіна, послаблення санкцій та "безумовна угода про зерно й добрива".

"Вищезазначені заходи мають бути спрямовані на сприяння створенню середовища, сприятливого для припинення вогню, що дозволить сторонам зміцнити довіру та розглянути можливість формулювання своїх стратегій відновлення миру", — цитують документ африканської делегації журналісти.

За даними ЗМІ, окрім укладання угоди про припинення бойових дій на території України лідери Африки вважають за необхідне переговори між РФ та західними країнами.

У матеріалі підкреслили, що країни Африки сильно постраждали від наслідків війні в Україні, зокрема, від проблем з постачанням зерна та інших продовольчих товарів, а також посилення інфляції цін на продовольство.

Нагадаємо, 3 червня міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто представив власний план мирного врегулювання конфлікту між РФ та Україною. Він запропонував, зокрема, провести нові референдуми на "спірних територіях". У МЗС розкритикували мирний план Індонезії, підкресливши, що "спірні" землі є окупованими.

Раніше, 24 травня, у Кремлі висловились про переговори з Україною. За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, "передумов для мирного врегулювання немає".