Побутова сварка: сержант ЗС РФ застрелив п'ятьох товаришів по службі під Бахмутом, – ЗМІ (фото)

Окупанти шукають молодшого сержанта ПДВ Романа Болдирєва. Все почалося з банальної бійки з товаришами по службі, але потім він застрелив їх з автомата.

У тимчасово окупованих районах Донецької області оголосили у розшук молодшого сержанта ЗС РФ Романа Болдирєва. Він підозрюється у вбивстві п'ятьох товаришів по службі під Бахмутом, пишуть 15 червня підконтрольні бойовикам ЗМІ.

Болдирєв убив окупантів через побутову сварку. Молодший сержант побився з товаришами, які несли чергування біля міста у ніч проти 12 червня.

Болдирєв застрелив кривдників з автомата

"Ввечері того ж дня Болдирєв повернувся до кривдників і застрелив їх з автомата. Так вказано в рапорті командира 1-го десантно-штурмового батальйону, в часті якого сталася трагедія", — зазначили пропагандисти.

Загиблі загарбники служили у взводі вогневої підтримки. Підозрюваний втік у невідомому напрямку зі зброєю на автомобілі "Нива" чорного кольору.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилося відео розстрілу сімох російських військових втікачів. Їхні "колеги" із загороджувального загону не дали їм сховатися в лісопосадці.

А депутат Держдуми Росії Олексій Журавльов 9 червня відкрити закликав розстрілювати окупантів, які залишили зону бойових дій в Україні.