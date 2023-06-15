Корисно для України: Європа хоче відмовитись від зброї США, відноивши свою промисловість, — ЗМІ

За словами журналістів, у Європі хочуть налагодити власне виробництво зброї. Це буде корисним для безпеки України, а також ЄС загалом.

США дають чіткий сигнал європейським лідерам, що необхідно збільшити витрати на оборону. При цьому у Вашингтоні хочуть, щоб Європа купувала більше американської зброї, проте деякі союзники хочуть наростити виробництво у себе вдома. Про це пише Politico.

Як заявив президент Франції Еммануель Макрон на конференції GLOBSEC у Братиславі, необхідно розвивати справді європейську військово-технологічну та промислову базу у всіх зацікавлених країнах.

Повідомляється, що після вторгнення Росії в Україну, витрати на зброю європейських держав на оборону зросли майже на 13% до 345 мільярдів доларів. Більшість витрат була реакцією саме на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У матеріалі йдеться, що приблизно половина грошей на оборону європейських країн йде на американську зброю. Для США така ситуація є вигідною, але деякі політики Європи хочуть її змінити.

За словами журналістів, нинішня напруженість у Брюсселі пов'язана з тим, чи має нова загальноєвропейська оборонна політика обмежуватись компаніями ЄС. Цю позицію відстоюють Макрон та Тьєррі Бретон, комісар з внутрішнього ринку.

"Наш план полягає в тому, щоб безпосередньо підтримати за допомогою грошей ЄС зусилля щодо нарощування нашої оборонної промисловості", — сказав Бретон.

На його думку, це буде корисним як для України, так і для спільної безпеки Європи. Однак європейські країни, як і раніше, дуже залежать від США.

Повідомляється, що найпоширенішим дорогим товаром є ударний винищувач F-35 компанії Lockheed Martin, вартість якого становить 80 мільйонів доларів за штуку.

Видання пише, що війна в Україні наголосила на пануванні оборонної промисловості США. Так, наприклад, Польща цього року підписала угоду на 1,4 мільярда доларів на купівлю 116 танків M1A1 Abrams, а також ще одну угоду на 10 мільярдів доларів на купівлю високомобільних артилерійських ракетних систем виробництва Lockheed Martin.

За словами журналістів, такі угоди викликають у Європі побоювання щодо того, чи зможе Євросоюз відмовитися від продуктів оборонної промисловості США. Але необхідність поповнення складів озброєнь та продовження доставки техніки в Україну є актуальною, і після десятиліть скорочення оборонна промисловість континенту важко пристосовується.

Нагадаємо, що 14 червня у Міноборони Великобританії заявили, що світові запаси озброєнь скоротилися. Молодший міністр у справах Збройних сил і ветеранів Джеймс Хіпі послався на нестачу виробничих потужностей Великобританії та складності, пов'язані з ланцюжком поставок для виробництва зброї, якої потребують ЗСУ. За його словами, колективно у спільноти донорів достатньо озброєнь. Але після 18 місяців закупівлі зброї для України запаси зменшилися.

Також ЗМІ повідомляли, що КНДР готова постачати РФ зброю для війни проти України в обмін на нафту. За словами журналістів, на складах КНДР має велику кількість радянської артилерії. Крім того, вона має багато боєприпасів, яких вистачить для забезпечення більш ніж 21 600 артилерійських гармат.