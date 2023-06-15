Росіяни видали удари ЗСУ по артилерії РФ за знищення HIMARS (фото)

Як зазначили у Центрі стратегічних комунікацій, окупанти навіть не видалили українську пісню з аудіодоріжки відео.

Російські пропагандисти видали черговий фейк про війну в Україні. На цей раз окупанти спробували ввести в оману, стверджуючи, що кілька систем HIMARS були нібито знищені Збройними силами Росії. Про це у четвер, 15 червня, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті України.

Представники центру повідомили, що російська сторона опублікувала відео в мережі, де нібито їхні бійці руйнують кілька HIMARS у лісовій зоні. Однак це виявилося брехнею. Повідомляють, що відео опублікували російські Telegram-канали.

Що насправді було на відео

Насправді це відео було знято безпілотним літальним апаратом Сил оборони України, і на ньому знято атаку ЗСУ на самохідні артилерійські установки (САУ) російських окупантів, які були точно уражені захисниками України.

Примітно, що окупанти навіть не видалили української пісні, яка звучала на тлі в опублікованому відеоролику.

Нагадаємо, 14 червня повідомлялося, що російські окупанти полюють на американські системи HIMARS, але завдяки їхній маневровості та швидкості вони стали надважкою ціллю.

15 червня стало відомо, що українські військові знищили п'ять російських самохідних артилерійських установок "Мста-С" у межах одного фермерського поля. На думку аналітика Andrew Perpetua, знищували артилерію високоточні ракети GMLRS із вольфрамовими кульками. Такі боєприпаси використовують HIMARS та GMLRS.