"Треба було раніше": Волкер висловився про передачу Україні ракет ATACMS та літаків

За словами ексспецпредставника США, Вашингтон утримувався від передачі Україні деяких видів зброї через небажання провокувати Кремль.

Україна отримала від США достатню підтримку, щоб успішно провести контрнаступ, проте ця допомога могла б бути більшою. Про це сказав колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер в інтерв'ю виданню "Укрінформ" від 15 червня.

Волкер заявив, що Вашингтон має посилити допомогу Києву. За його словами, США утримувалися від передачі Україні деяких видів зброї через небажання провокувати Кремль.

"Вони бояться застосування росіянами ядерної зброї. Вони стурбовані можливістю ескалації за іншими напрямками. Тому вони просто дуже і дуже обережні", — зазначив Волкер.

На думку ексспецпредставника США, це спричинило те, що Україна отримала менше озброєнь. Як зазначає дипломат, є багато того, що має бути передано ЗСУ.

"ATACMS, касетні боєприпаси. Треба було раніше надати літаки. І я все ще вважаю, що було б корисно передати A-10 на додаток до того, що ми зараз робимо з F-16, що теж можна було б прискорити", — заявив Курт Волкер.

Нагадаємо, що 14 червня посол України в США Оксана Маркарова розповіла, за якого сценарію у Білому Домі дозволять передати Україні далекобійні ракети ATACMS. За її словами, з кінця травня у Вашингтоні "змінили тональність" стосовно цього питання.

Ми також писали про те, що 17 травня Курт Волкер припустився можливості вступу України до НАТО до завершення війни. Дипломат також зазначив, що поки що неможливо сказати, коли і яким чином закінчиться російсько-українська війна.

Раніше, 24 травня, Курт Волкер заявив, що на сьогодні все ще немає перспектив для того, щоб розпочати справжні мирні переговори між Україною та Російською Федерацією, і пов'язано це з позицією Кремля та його лідера.