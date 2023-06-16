"Являють собою початкову фазу": в ISW вважають, що повноцінний контрнаступ не почався

За словами аналітиків, українські військові поступово просуваються вперед, проте головний удар буде завданий незабаром. Наразі триває підготовка.

Бійці Збройних сил України ще не пішли у масштабний контрнаступ, а лише почали створювати умови для того, щоб він у майбутньому пройшов ефективно. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 15 червня.

За інформацією аналітиків, українські захисники вже досягли деяких успіхів на різних напрямках. Це свідчить про те, що ЗСУ ведуть підготовку до ширших цілей.

Наступальні дії проходили як мінімум на трьох напрямках. Прессекретар ЗСУ Олександр Штупун заявляв, що військові просунулися на північ і північний захід від міста Бахмут у Донецькій області.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов поділився позитивними новинами із Запорізького спрямування. ЗСУ в районі Малої Токмачки просунулися щонайменше на три кілометри, а також звільнили 7 населених пунктів на цьому напрямку лише за кілька днів.

Попри активні дії на полі бою, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк продовжує стверджувати, що повноцінний контрнаступ ще не йде, але бої активізувалися. Аналітики з ISW також зазначили, що зараз, ймовірно, створюються умови "для ширших цілей українського контрнаступу, які не відразу зрозумілі і, отже, є початковою фазою контрнаступу, що триває".

15 червня повідомлялося, що, за словами президента України Володимира Зеленського, якщо окупанти програють поточну битву, війну, зрештою, для російського керівництва буде програно повністю.