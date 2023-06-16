Автозапчастини, шини та паливо: ЗС РФ розпродають награбоване в Україні та дезертують, — ГУР

Представники розвідки вважають, що окупанти залишають позиції через скасування відпусток та контрнаступу ЗСУ. Росіяни зазнають на полі бою колосальних втрат.

"Штурмовики" з Російської Федерації почали грабувати власні підрозділи, після чого тікають у невідомому напрямку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України 16 червня.

За інформацією представників спецслужби, це відбувається на території Луганської області, яка тимчасово перебуває під контролем РФ. Там все частіше окупанти розпродають військове майно, яке вдалося награбувати. Крадуть також у своїх побратимів.

"Здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів "шторм-z", які тікають зі своїх підрозділів разом зі стрілецькою зброєю. Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, "штурмовики" компенсують "збитки", вилучаючи в своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном. Здебільшого це автозапчастини, шини та паливо. Далі вони намагаються реалізувати майно в найближчих населених пунктах та від’їжджають в "невідомому напрямку", — йдеться в повідомленні.

Дезертирство також зустрічається у регулярних частинах армії РФ і вплинули на це активні бойові дії. Росіяни зазнають колосальних втрат.

Також у ГУР МО зазначають, що нещодавнє скасування відпусток для бійців супротивника зіграло свою роль. Щонайменше 90 російських окупантів зі зброєю втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області.

У якому напрямку вони тікали і де зараз перебувають - невідомо.

Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що завербовані ув'язнені вбили інструкторів ЗС РФ та дезертували. Стверджується, що дезертири захопили вантажівку зі зброєю і в процесі втечі вбили трьох інструкторів, щоб оволодіти спорядженням.