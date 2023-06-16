Закріплюють успіхи: Генштаб заявив про успіхи ЗСУ у районі Вугледару (карта)

Українські військові мали успіх у ході штурмових дій. За даними Сил оборони Таврійського спрямування, ЗСУ просунулися в районі Вугледару до одного кілометра.

Українська армія на ранок 16 червня закріплюються на зайнятих рубежах у районі міста Вугледар Донецької області. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі єдиного телемарафону.

"У районі міста Вугледар українські воїни мали успіх на окремих ділянках. У ході проведення штурмових дій закріплюються на досягнутих рубежах", — наголосив Ковальов.

ЗСУ закріплюються у Вугледарі на досягнутих рубежах. Карта Deep State

Підрозділи ЗСУ успішно наступали у напрямках Новоданилівка-Работине, Левадно-Старомайорське та на схід від населеного пункту Ступочки Донецької області.

ЗСУ успішно наступали у напрямках Новоданилівка-Роботино. Карта Deep State

Російських загарбників вдалося витіснити з позицій. За 15 червня ЗСУ ліквідували 590 загарбників, пояснив речник Генштабу.

Просування ЗСУ у районі Вугледару до одного кілометра підтверджували 15 червня в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського спрямування.

"Наші війська та підрозділи рухаються вперед в умовах жорстких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога, який міцно тримається за свої позиції", — розповідали у пресцентрі.

ЗСУ покращують тактичне становище в рамках оборонної операції в районі Вугледару, зазначали військові.

Просування до Вугледару: у Генштабі ЗСУ заявили про провал у настанні ЗС РФ

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ розповів про безуспішний наступ ЗС РФ на Бахмутському напрямку в районі Оріхово-Василівки. Нанесено авіаудари неподалік Білої Гори, Північного та Майорська Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Калинівка, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Краматорськ, Катеринівка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаударів у районі Авдіївки. Зафіксовано також артобстріли районів населених пунктів Керамік, Орлівка, Авдіївка, Веселе, Семенівка, Водяне, Північне, Тоненьке, Першотравневе, Яснобродівка, Карлівка, Желане Перше, Новокалинове та Невельське Донецької області.

ЗСУ відбили всі атаки противника на Мар'їнському напрямку біля Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Окупанти завдали авіаударів біля Новомихайлівки, Великої Новосілки, Малинівки, Малої Токмачки та Благодатного Донецької області.

Росіяни наступали на Шахтарському напрямі. Авіаційні удари було завдано в районах Благодатного та Золотої Ниви Донецької області. ЗС РФ обстріляли населені пункти Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка та Новий Комар Донецької області.

Нагадаємо, що 5 червня стало відомо про перше застосування німецьких танків Leopard на фронті. Це було в районі населеного пункту Новодонецьке, за 30 км на захід від Вугледару.

Фокус раніше писав про успішне очищення від окупантів лісосмуги в районі Бахмута. Операцію провели бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.