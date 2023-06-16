"Щоб діти не бачили війни": комбриг розповів про героїчні вчинки морпіхів (відео)

Танкісти бригади не боялися під'їжджати на відстань 50-70 метрів до ворожих позицій й впритул розстрілювати їх.

Командир 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Віктор Сікоза розповів, де та як відзначилися його бійці під час захисту України від повномасштабного вторгнення росіян. Про це інформує youtube-канал Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

Бійці підрозділу брали участь у боях за звільнення Правобережжя Херсонщини. Для бригади виявилися трагічними маріупольські події. Під час оборони портового міста разом із воїнами "Азову" та підрозділами Нацгвардії відбивали атаки. Ціною надзусиль стримували наступи хвиль важкої бронетехніки російських загарбників.

"Батальйонно-тактичні групи знали, що робити та як правильно бити та знищувати ворога", – пояснив він.

Більшість бійців бригади – люди мотивовані. Переважно це українці з південних областей нашої держави, які прагнуть вигнати російських загарбників зі своєї землі.

"Морські піхотинці — це воїни трьох стихій", – розповів Сікоза.

Віктор Сікоза зазначив, що на Донеччині були найважчі бої, адже ворог не рахувався з втратами та намагався проламати українську оборону. На Авдіївському напрямку українські захисники прагнули зупиняти наступ військ противника ще на підступах. Це давало змогу не зазнавати значних втрат.

"Танкісти бригади не боялися під'їжджати на відстань 50-70 метрів до ворожих позицій й впритул розстрілювати їх, щоб дати змогу піхоті згодом закріпитися", – додав комбриг.

Нагадаємо, 14 червня комбат 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу розповів про бої на лиманах Херсонщини. Група українських бійців в тилу противника пройшла на човні 24 кілометри за чотири години. По маяках захисники зайшли на берег і забрали поранених.