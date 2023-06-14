"Підрозділ опинився в оточенні": комбат розповів про бої на лиманах Херсонщини (відео)

Невелика група бійців повинна була евакуювати побратимів на човнах в типу противника. Бійці 24 кілометри здолали за чотири години.

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Під час операції з визволення Херсонщини один із підрозділів ЗСУ потрапив в оточення. Подробиці розповів командир батальйону на псевдо "Дикий", інформує youtube-канал Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

Задля порятунку своїх людей комбат 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу запропонував сміливий план. Вони вирішили вивезти поранених за допомогою одного човна з відповідної локації.

"Підрозділ потрапив в оточення, і не було можливості звідти нормально вийти", – повідомив військовий.

Згодом бійці 24 кілометри здолали за чотири години. По маяках захисники зайшли на берег та забрали поранених.

На зворотному шляху російські загарбники почули звук мотора човна, почався обстріл. Бійці вважали, що їм не вдасться вижити.

"Нашим по радіостанції вже передали, що відсотків 90, що ми не вийдемо", – додав "Дикий".

Все ж, попри значні зусилля, українські захисники виконали місію та дісталися безпечного місця. Інші підрозділи вийшли на пошукові дії. Групу, яка здавалося зробила неможливе, радісно зустріли побратими та комбриг.

Нагадаємо, 13 червня бійці 28-ої ОМБр імені Лицарів Зимового Походу знищили склад боєприпасів російських військ. Українські захисники застосовували безпілотник. Згодом влучання в об'єкт дає результат, а склад починає диміти. Детонація боєприпасів пришвидшила знищення.

Також 13 червня стало відомо, що російські війська потрапили в засідку ЗСУ в Донецькій області. Одеські морські піхотинці влаштували засідку для російських окупантів у Макарівці. Захисники знищили машину КАМАЗ "Тайфун" з будинку біля дороги, якою та намагалася проїхати.