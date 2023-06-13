Воїни 28-ої ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу знищили склад боєприпасів РФ (відео)

Українські війська поступово залишають російських загарбників без боєприпасів.

Related video

Бійці 28-ої ОМБр імені Лицарів Зимового Походу знищили склад боєприпасів російських військ. Про це повідомили у Facebook підрозділу.

На відео українські захисники застосовують безпілотник. Згодом влучання в об'єкт дає результат, а склад починає диміти. Детонація боєприпасів пришвидшила знищення.

"Нескінченно можна дивитися на три речі, але наш улюблений — як горить окупант та його брухт", – йдеться у дописі.

Дрони ЗСУ у війні з Росією

Безпілотники ЗСУ ефектно знищили російську БМП під Авдіївкою. Українським воїнам знадобилося 15 гранат, щоб розбомбити та спалити ворожу бойову машину. Їм знадобилося така кількість озброєння, щоб ворожа бронетехніка отримала критичні ушкодження та спалахнула.

Дрони-камікадзе ЗСУ 1 червня підірвали російські міномети. Двома влучними ударами оператори безпілотної техніки ліквідували озброєння окупантів, використавши останні ударні безпілотники зі свого арсеналу. Їхню роботу підтримали надалі українські артилеристи. ЗСУ атакували сховище нафтопродуктів, якими користувалися росіяни. Артилерійські снаряди пошкодили труби, з яких випливло та спалахнуло паливо.

Також дрони масово атакували комплекси спостереження, засоби РЕБ та РЕР в Росії. Російське обладнання дуже заважає українським військовим діяти поряд із кордоном, але його ефективно вимкнули за допомогою безпілотників. підрозділи СБУ на кордоні України та Росії отримали записи з камер дронів, запущених "невідомими патріотами Бєлгородщини".

Нагадаємо, бійці 66-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ знищили ворожу БМП за допомогою трофейного ПТРК "Корнет". Бригада, яка була створена та пройшла злагодження у 2022 році, зуміла показати ефективні результати у протидії загарбникам.