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Українські військові показали нічні стрільби з британської САУ AS-90 (відео)

Фото: скриншот | AS90

Велика Британія передала Україні близько 30 машин. Артилеристи завершили навчання на початку місяця.

Бійці ЗСУ показали відео застосування самохідних артилерійських установок AS90 на одну з напрямків на фронті. Кадри опублікували в соціальних мережах, передає Фокус.

У відеоролику показана бойова стрільба на одному з напрямку бойових дій. В мережу виклали одразу два відеоролики, на одному з яких AS90 відпрацьовує по цілях вночі. На іншому відео показана стрільба вдень. Бійці завдають удари, а екіпаж обслуги передає боєприпаси військовим. При цьому один з військових сидить на вході до машини пори стрільбу. Не виключено, що відео зняли на полігоні.

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Що відомо про САУ AS90?

На початку 2023 року Міноборони Великої Британії анонсувало постачання Україні 30 САУ AS90 разом з танками Challenger 2. Королівські Збройні сили мали в арсенали 90 таких артустановок.

AS90 — це британська 155-мм самохідна артустановка. Її розробила компанія BAE Systems. Основні характеристики машини:

  • маса — 45 тонн;
  • екіпаж — 5 бійців;
  • калібр — 155 мм;
  • боєзапас — 48 снарядів;
  • максимальна дальність вогню — 30 км.

Нагадаємо, 10 червня в Міноборони Великобританії відзвітували про завершення навчання українських екіпажів на AS90 та танках Challenger 2.

15 червня бійці ЗСУ знищили комплекс розвідки "Зоопарк-1" та станцію РЕБ "Борисоглібськ-2". Це дорогі та рідкі машини у ЗС РФ.