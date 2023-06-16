"Буде суперепікфейл": в ЗСУ розповіли, чому ЗС РФ міцно тримаються за Бахмут

Російські окупанти впродовж 10 місяців намагалися захопити Бахмут і для ЗС РФ і російської пропаганди швидко втратити місто стане провалом, каже речник Східного угрупування Сергій Череватий.

Збройні сили Росії з усіх сил намагаються втримати Бахмут, щоб запобігти "суперепікфейлу" для російської пропаганди. Про це в ефірі телемарафону 16 червня сказав речник Східного угрупування Сергій Череватий.

"Якби вони його надто швидко втратили Бахмут, то для них, окрім військового значення, це був би значний іміджевий і пропагандистський провал. Адже позбутися просто величезної кількості особового складу, техніки, 10 місяців бившися об цей районний центр, і потім його негайно втратити – це був би вже, навіть для такої ганебної армії, як їхня, це був би вже суперепікфейл", – сказав Череватий.

Він зазначив, що попри те, що через нестачу бойового складу ворог намагається змінювати підрозділи, успіхів у Бахмуті він не має. За його словами, останні дві доби у місті відбувається 1-2 бойових зіткнення за добу, тривають артдуелі, ворог здійснює авіанальоти.

"Було знищено 85 окупантів, 141 зазнав поранення, чотирьох ми взяли у полон. Знищено 3 гармати, РСЗВ "Град", ЗРК "Стріла-10", самохідний міномет "Тюльпан" та склад БК", — повідомив Череватий.

Нагадаємо, що 12 червня ЗСУ в районі Бахмута просунулися до 700 метрів. На Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої, ЗС РФ безуспішно намагаються провести контратаки.

Воїни 3-ї окремої штурмової бригади за допомогою стрілецької зброї зачистили доволі укріплену місцевість під Бахмутом. Під час бойових дій також проводилася евакуація пораненого побратима.