Інституційні та систематичні проблеми: у Британії завершили аналіз програми БМП Ajax

Аудит показав 24 проблеми, які має вирішити виробник та Міноборони. Знайдені проблеми в комунікації та суперечливі пріорітети програми.

В Міністерстві оборони Великобританії закінчили незалежний аудит програми придбання нових БМП Ajax, який виявив системні проблеми з машинами. Про це повідомляє Defense News.

Адвокат Джеймс Картлідж, який очолював незалежну оцінку програму, повідомив деталі складнощів з програмою у парламенті 15 червня. Придбання БМП Ajax для армії є основою в межах програми модернізації Збройних сил "Солдат майбутнього". Її вартість складає 5,5 млрд фунтів. Ajax мав надійти на озброєння у 2020 році зараз цільова дата 2025 рік. Повна експлуатаційна здатність буде у 2028-2029 роках.

Під час виступу Картлідж перерахував недоліки машини:

суперечливі пріоритети головного керівника програми;

небажання порушувати проблемні питання;

небажання вчасно вислуховувати проблемні моменти.

Всього аудит надав 24 офіційні рекомендації. Їх всіх прийняв уряд, а 9 в пріоритетному порядку.

"Жодна з них не є срібною кулею. Скоріше, вони є відносно невеликими покращеннями, які в сукупності повинні допомогти МО уникнути подібних проблем у майбутньому", — йдеться у звіті.

Також аудит виявив незначні суперечки між Міноборони та Лабораторією оборонної науки і технологій, яка надає технічні консультації. Відносини між виробником General Dynamics Land Systems UK та підрядниками теж називають непростими. Проте Картлідж не мав повноважень знаходити причини, чому зʼявлялись технічні проблеми з машинами.

Тим часом підрозділ полку "Голгоф" зі складу ударної бригади глибокої розвідки на початку тижня розпочали польові навчання на БМП Ajax.

Нагадаємо, 3 2021 червня стало відомо, що до Британії надійшла партія неякісних БМП Ajax. Вони мали обмежену швидкість руху через шкідливість для здоровʼя. 17 грудня того ж року в Британії заявили про ревізію всієї системи закупівель Міноборони через БМП Ajax.