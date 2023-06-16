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Тральщики "Чернігів" та "Черкаси" для України вийшли в море у Шотландії (відео)

Фото: Royal Navy | Українські військові кораблі "Чернігів" та "Черкаси" вийшли з Росайту

Кораблі-шукачі мін мають стати на озброєння українських ВМС, раніше вони називалися HMS Grimsby та HMS Shoreham. Українські моряки зараз проходять на них навчання.

Українські тральщики-шукачі мін "Черкаси" та "Чернігів" проекту Sandown вийшли в море біля берегів Шотландії. Про це повідомила 16 червня пресслужба Королівського флоту у Шотландії у Twitter.

"Відмінний день для плавання, оскільки сьогодні вранці українські військові кораблі "Чернігів" та "Черкаси" вийшли з Росайту (місто у Шотландії на березі затоки Ферт-оф-Форт)", – зазначили у флоті.

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Ці кораблі мають стати на озброєння ВМС Збройних сил України. Раніше вони називалися HMS Grimsby та HMS Shoreham. Наразі на кораблях навчаються українські військові.

Нагадаємо, що російська армія 13 червня вивела у Чорне море на бойове чергування кілька ракетоносіїв, незважаючи на непогоду.

За даними Інституту вивчення війни на 6 червня, ЗС РФ перекидали логістичні центри Чорноморського флоту із Севастополя до Новоросійська.