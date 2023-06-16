"Готові відправити своїх дітей на війну?": Зеленський запросив Трампа та Десантіса в Україну

Президент України нагадав, що у разі перемоги Росії Путін продовжив би захоплення територій сусідніх країн. Також Зеленський поставив під сумнів заяву Трампа про "закінчення війни в Україні за 24 години".

Президент України Володимир Зеленський запросив до Києва колишнього президента США Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса, які ставили під сумнів продовження Америкою військової підтримки України. Про це він розповів у недавньому інтерв'ю для видання NBC.

За словами Зеленського, повільні постачання західними союзниками озброєння для Києва лише допомагають оборонним зусиллям Росії, а розгляд американськими політиками скорочення військової підтримки України становить великий ризик.

Також лідер України зазначив, що перемоги Росії не відбудеться, оскільки в такому разі вона перейде до сусідньої країни, яка є союзником НАТО, що може спричинити розв'язання світової війни, виходячи з положень НАТО про взаємну оборону.

"Чи готові вони почати війну, щоб відправити своїх дітей? Чи готові вони померти?", — сказав він, коли його запитали про Трампа та ДеСантиса.

За словами лідера України, відсутність постачання винищувачів F-16 в Україну призвела до того, що його країна втрачає перевагу, час та людей.

"Україна хоче мати можливість конкурувати в повітрі — давайте зробимо це сьогодні. А краплинна подача F-16 та іншої зброї означає, що війна триватиме довше", — додав президент України.

Також Зеленський поставив під сумнів березневу заяву експрезидента США Трампа про те, що він міг би покласти край конфлікту в Україні за добу.

"Чому не він зробив це раніше? Він був президентом, коли тут йшла війна. Я думаю, що він не міг цього зробити. Я думаю, сьогодні у світі немає людей, які могли б просто поговорити з Путіним і покласти край війні", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у березні 2023 року 45-й президент США Дональд Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні "за 24 години" у разі, якщо знову стане президентом.

Також нагадаємо, що в середині березня губернатор Флориди Рон Десантіс висловив думку, що США не будуть нескінченно допомагати Україні, підтримуючи її в матеріально-технічному плані, оскільки така допомога завдає шкоди самій державі-донору.