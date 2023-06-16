Українські військові мінують північний кордон: Наєв розповів про укріплення (фото, відео)

За словами командувача ОЗ ЗСУ Сергія Наєва, вздовж кордону з РФ та Білоруссю у північних областях українські військові викопали 5 тисяч метрів траншей та створили 60 вогневих позицій.

Бійці ЗСУ продовжують зміцнювати північний кордон України. Військові встановили понад 8 тисяч мін в областях, що межують із Росією та Білоруссю. Відповідні фото та відео Командування Об'єднаних Сил ЗСУ опублікувало у Facebook.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергій Наєв розповів, що протягом останнього тижня вздовж державного кордону України з'явилося понад 5 тисяч метрів траншей та понад 2,5 кілометри протитанкового рову.

Крім того, українські військові мінують території, щоби захистити державний кордон. Наєв уточнив, що у північному прикордонні встановлено понад 8 тисяч мін.

Також він повідомив, що у зазначених регіонах облаштовано понад 60 вогневих позицій, 120 укриттів для особового складу, понад 150 укриттів для автомобільної та броньованої техніки.

Нагадаємо, у лютому білоруські прикордонники обурилися тим, що українські військовослужбовці продовжують демонстративно мінувати суміжну територію і при цьому показувати "непристойні жести".

У квітні директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокіл розповів, що сапери розмістили на Харківщині приблизно 40 тисяч табличок та банерів, які попереджають про мінну загрозу, переважно на деокупованих територіях.