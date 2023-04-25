Жителі Харківщини знімають таблички про мінну небезпеку: у чому причина (відео)

За словами директора обласного департаменту цивільного захисту Івана Сокола, сапери встановили на Харківщині близько 40 тисяч табличок із попередженням про мінування, а потрібно понад мільйон.

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Понад мільйон гектарів Харківської області залишаються замінованими, що дорівнює третині території регіону. Про це повідомляє "Суспільне".

Директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокіл розповів, що сапери розмітили на Харківщині приблизно 40 тисяч табличок та банерів, які попереджають про мінну загрозу, переважно на деокупованих територіях. Уздовж полів та лісосмуг також використовуються червоно-білі стрічки.

За його словами, таких знаків сьогодні потрібно понад мільйон, але не вистачає коштів та фахівців, які мають право їх встановлювати. Приблизно 100 табличок на день департамент отримує від різних організацій та волонтерів. За словами Сокола, над розмінуванням Харківської області наразі працюють 200 саперів.

Заступник голови центру Міжрегіонального гуманітарного розмінування Максим Мельник зазначив, що частину попереджувальних знаків прибирають місцеві люди.

"Місцеві жителі чомусь думають, що цю табличку можна взяти та зняти. Піти до себе у двір і десь її там застосувати для своїх потреб. Там помідори підв'язати чи ще щось. І розумієте, ми їх ставимо, а люди їх знімають. Те саме і з запобіжними стрічками. Вони їх рвуть", — констатував Мельник.

Харківській області необхідно близько мільйона табличок про мінну небезпеку

За даними Харківської військової обласної адміністрації, за час повномасштабної війни від мін у регіоні постраждало понад 150 людей, 30 із них загинули.

Нагадаємо, що згідно зі звітом британської розвідки від 17 квітня, на розмінування всієї території України необхідно щонайменше десятиліття.

Раніше, 7 квітня, ми повідомляли, що республіка Кіпр запропонує Україні технічне навчання фахівців з розмінування в рамках своєї гуманітарної допомоги.

Ще ми писали про те, що 29 березня український фермер розповів про те, як йому доводиться вручну очищати поля від мін. За словами чоловіка, йому вдалося вилучити близько 20 штук у районі села Велика Комішуваха за допомогою металошукача.