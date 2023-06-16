В Туреччині розробили нову башту для танків M60: в чому її особливість (відео)

Турецька армія є однією найбільших операторів танків М60. Модернізація має гарантувати круговий захист від ударів РПГ-7.

Турецька оборонна компанія Roketsan показала нову модульну башту для танка М60А3, які досі є на озброєнні турецької армії. Про це повідомляє пресслужба підприємства у твіттері.

Модульна башта має підвищити захист машини від ударів. Заявляється, що посилений захист має гарантувати захист від тандемних кумулятивних боєприпасів та круговий захист від влучання РПГ-7. Нині компанія активно випробовує танк M60 з новою баштою.

M60A3 з новою баштою

Візуально башта стала ширшою та більшою. Відомо, що завдяки використання нових технологій новий захист не тільки не повпливав на вагу башти, але й зробив її легшою — 14,5 тонн проти 13 тонн. Експерти зазначають, що у танка є недолік — послаблення зони між баштою та корпусом.

Аналогічна башта може встановлюватись на радянський танк Т-72. Характеристики будуть такі самі, як і у M60. Згідно з даними Military Balance 2023, турецька армія має на озброєнні 650 танків M60A3.

M60A3 — це американський основний бойовий танк, розроблений компанією Chrysler Defense Engineering. Він має гармату калібром 105 мм. Відомо, що бронювання танка склада в різних проєкціях від 109 до 258 мм під великими кутами. Туреччина є одним з найбільших світових операторів M60A3. Модифікація А3 отримала нову на той час оптику та різні удосконалення, в тому числі оновлену систему стабілізації.

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