"Щоб натиснули на Київ": РФ має намір підірвати Запорізьку АЕС, — Зеленський

Президент України переконаний, що агресор зацікавлений у дестабілізації ситуації у країні. Зеленський вважає, що росіяни можуть підірвати ЗАЕС для того, щоб світ зажадав від Києва "зупинити конфлікт".

Росія має намір підірвати Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) в Енергодарі для дестабілізації ситуації в Україні. Таку заяву в інтерв'ю американському телеканалу NBC News зробив президент України Володимир Зеленський.

Президент вважає, що Москва як окупант зацікавлена в дестабілізації ситуації в Україні.

"Бо так само, як і з (Каховською) дамбою, вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного їм варіанта припинення цього конфлікту", — зазначив Зеленський.

"Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз перебуває на балансі у наших партнерів, ми скоріше отримаємо перемогу", – заявив президент.

Глава держави наголосив, що передача Україні західної техніки невеликими партіями лише продовжує тривалість російсько-української війни.

16 червня Фокус писав про те, що Зеленський запросив екс-президента США Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса в Україну, які ставили під сумнів продовження Америкою військової підтримки Києва.

Раніше, 15 червня, Зеленський заявив, що якщо контрнаступ України вдасться, то Росія програє війну. За словами глави держави, контрнаступ просувається непогано. Але героїчні захисники України стикаються із відчайдушним опором російських окупантів.