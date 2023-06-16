Загальна мобілізація в Україні: юрист пояснив, коли можуть призвати майбутнього студента

Українцям можуть видавати повістки у період між складанням іспитів та зарахування у виш. Владислав Юрчак описав, як можуть бути мобілізовані абітурієнти, та відповів, які шанси оскаржити наказ.

Українські абітурієнти можуть отримати повістку у період "проміжного часу". Про це журналістам "24 каналу" розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

"Проміжний час" — це період між завершенням сесій або іспитів та появою наказів про зарахування особи на навчання. Тобто, між умовним складанням контролю знань у червні та початком вересня, коли особа офіційно стає студентом вишу.

За словами Юрчака, якщо у цей час абітурієнт отримав повістку, він може бути мобілізованим. Як пояснив юрист, в період між успішним складанням іспитів для вступу на магістратуру, аспірантуру або докторантуру та безпосереднім зарахуванням майбутні студенти можуть бути призвані на військову службу. Більш того, навчання не є підставою для звільнення зі служби, тож особа, що фактично стала студентом після мобілізації, не має право на звільнення.

У матеріалі йдеться, що мобілізовані студенти нерідко оскаржують накази про їхню мобілізацію та йдуть до суду, але здебільшого програють.

Коли настає "проміжний час"?

Юрчак проінформував, що період, коли майбутнього студента можуть мобілізувати, настає:

після закінчення коледжу та до вступу у виш;

після закінчення бакалаврату та до вступу на магістратуру;

після закінчення вишу та до вступу на аспірантуру або докторантуру.

Юрист повідомив, що канікули або академічна відпустка не є "проміжним часом", тобто в цей час студенти не втрачають своє право на відстрочку від призову.

"Умовою для отримання відстрочки від мобілізації є лише рівень та форма здобуття освіти (денна або дуальна)", — підкреслили в ЗМІ.

Нагадаємо, юрист судової практики ЮКК "Де-Юре" Юрій Сергієнко розповів Фокусу, чи можуть чоловіки уникнути швидкого відряджання на військову службу.

Також юрист Ілля Шипко пояснив, як українці можуть оскаржити постанову військово-лікарської комісії.