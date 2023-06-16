ЗС РФ обстріляли Херсон: відомо вже про 23 постраждалих, троє з них — діти (фото, відео)

У ОП розповіли, що троє з поранених внаслідок атаки — діти. У МВА проінформували, що мирні мешканці знаходились всередині та поблизу наземного укриття. За словами керівника адміністрації Романа Мрочко, багатьом воно врятувало життя.

16 червня російські загарбники здійснили масований обстріл Херсона. Внаслідок атаки 23 особи отримали поранення. Про це повідомив у соцмережах керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Удари наносились по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач", — написав посадовець.

Фото: Telegram/ Андрій Єрмак Фото: Telegram/ Андрій Єрмак Фото: Telegram/ Андрій Єрмак

Єрмак проінформував, що серед постраждалих є троє дітей. За його словами, усіх поранених внаслідок обстрілу госпіталізували.

"Троє людей знаходяться в тяжкому стані, всі інші отримали середні або легкі травми. Укриття врятувало життя багатьом людям", — підкреслив керівник ОП.

Під час атаки частина херсонців перебувала в наземному укритті

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів, що в момент обстрілу російських військ частина мирних мешканців знаходилася всередині наземного укриття. Він переконаний, що це врятувало багато життів.

"Був приліт з правого боку від споруди. Люди знаходилися і в ній, і поруч з нею", — пояснив чиновник.

За даними МВА, поблизу зупинки постраждали шестеро людей, однак обійшлося без жертв. Мрочко показав сліди крові в укритті та зазначив, що туди заносили поранених.

Обстріл Херсона — порушення звичаїв війни

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це йдеться у публікації пресслужби відомства.

"За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові масивно обстріляли житлові масиви міста Херсона. Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач", — проінформувала пресслужба.

Фото: Прокуратура Херсонської області Фото: Прокуратура Херсонської області Фото: Прокуратура Херсонської області

Нагадаємо, також 16 травня ворог здійснив ракетний обстріл Києва та області. Внаслідок атаки постраждали діти та літня жінка. Також поранення отримав чоловік, що їхав у машині по автодорозі.

Водночас представник африканської делегації піддав сумніву факт обстрілу Київщини, адже нібито не чув вибухів. Журналісти розповіли, що під час повітряної тривоги іноземні гості перебували в бомбосховищі готелю.