Українські військові просуваються в районі Бахмута – ISW (карта)

Як зазначають американські аналітики, російські війська перекидають на Бахмутський напрямок деякі свої найбоєздатніші частини.

Збройні сили України просунулися біля селища Ягідне Бахмутського району Донецької. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 16 червня.

Як зазначають американські аналітики, геолокаційні кадри говорять про те, що українські військові просунулися на захід від Ягідного.

За даними ISW, 16 червня російські та українські сили провели обмежені наземні атаки під Бахмутом. Також повідомляється про обмежений наступ у районі Курдюмівки.

У публікації також йдеться, що один із російських воєнкорів заявив про настання українських сил з флангів Бахмута та атаки біля Кліщіївки, Курдюмівки та Озаранівки.

У звіті також згадується про те, що згідно з заявою командувача Сухопутних військ України Олександра Сирського, ЗС РФ перекидають кілька своїх найбільш боєздатних частин під Бахмут.

За словами Сирського, ЗСУ займають позиції на висотах та в лісових масивах і витісняють російські сили з позицій у районі Бахмута.

Нагадаємо, що на думку спікера Східного угруповання Сергія Череватого, Збройні сили Росії щосили намагаються утримати Бахмут, щоб запобігти "супер-епікфейлу" для російської пропаганди.

Ще ми повідомляли, що 15 червня у тимчасово окупованих районах Донецької області оголосили у розшук молодшого сержанта ЗС РФ Романа Болдирєва, який підозрюється у вбивстві п'ятьох товаришів по службі під Бахмутом.

Ми також писали, що 16 червня 3-я окрема штурмова бригада показала кадри боїв на Бахмутському напрямку. Бійці використовували стрілецьку зброю та зачистили місцевість. Також бійці використали БМП американського виробництва для підтримки.