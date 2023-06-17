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Військовий контроль: Путіну вигідне розміщення ядерної зброї на території Білорусі, — ISW

Путіну вигідно розміщення ядерної зброї на території Білорусі

Розгортання ядерної зброї на території Білорусі не означає ескалацію ситуації, це лише частина довгострокової стратегії РФ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що заяви з боку Кремля щодо передачі ядерних боєголовок можуть бути розглянуті як спроба Росії закріпити фактичний військовий контроль над Білоруссю. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 17 червня.

За останніми даними огляду, українські військові продовжують контрнаступні операції на кількох ділянках фронту. Повідомляється, що ЗСУ досягли деяких успіхів у своїх операціях.

Аналітики зазначають, що у заяві Кремля було сказано про початок передачі тактичних ядерних боєголовок, які перебувають під російським контролем, до Білорусі відповідно до попередньо оголошених планів.

Згідно з попередньою оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), розгортання російської тактичної ядерної зброї у Білорусі розглядається як довгострокова стратегія, спрямована на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю. Аналітики вказують, що це розгортання швидше за все не призведе до російської ескалації в цій ситуації.

Нагадаємо, 9 червня за словами президента Росії Володимира Путіна, російська ядерна зброя буде розміщена в Білорусі відразу ж після завершення 7-8 липня підготовки споруд для неї. Але від цього Білорусь не втратить свого позаядерного статусу.

Цього ж дня Олександр Лукашенко зазначив, що Мінськ несе відповідальність за збереження ядерної зброї з Росії та запевнив, що жодні диверсанти не зможуть потрапити на територію його країни.